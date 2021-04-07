Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
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Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı Edinilen bilgiye göre Altınözü Cumhuriyet Savcılığı ve Hatay İl Jandarma Kom Şube ekipleri tarafından Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli...

Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Altınözü Cumhuriyet Savcılığı ve Hatay İl Jandarma Kom Şube ekipleri tarafından Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli mahallelerine göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler Altınözü Cumhuriyet savcılığına sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan 10 şüphelinin 7'si tutuklandı.

Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu
Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

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