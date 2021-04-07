Son dakika... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

Son dakika haber... Altınözü'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı Edinilen bilgiye göre Altınözü Cumhuriyet Savcılığı ve Hatay İl Jandarma Kom Şube ekipleri tarafından Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli...