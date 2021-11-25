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Son dakika haberleri | Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaparken, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaparken, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, K.C.D. (26) idaresindeki 58 TZ 371 plakalı motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dubalara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklette yolcu olarak bulunan G.A.'nın (26) yere düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü K.C.D. ise yapılan alkolmetre kontrolünde 135 promil alkollü olduğu belirlenirken sağlık raporu için ilk önce Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü. K.C.D., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaralı G.A. ise tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri | Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Son dakika haberleri | Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Son dakika haberleri | Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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