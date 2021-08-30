Son dakika haberleri! Alaplı'ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Alaplı'ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı

Son dakika haberleri! Alaplı'ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ereğli İlçe Emniyet Müdürü atandı.

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ereğli İlçe Emniyet Müdürü atandı.

Kdz Ereğli'de bir süredir emniyet Müdürü olarak görev yapan Hakan Çelik, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. Hakan Çelik'ten boşalan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ise Ankara Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün atandığı öğrenildi. Vekaleten Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Fatih Küçükdağ'ın ise ilçe müdür yardımcısı olarak devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Mame Thiam Salih Uçan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Alaplı'ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 13:14:32. #1.14#

title