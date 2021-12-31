Baba oğlu ölüm ayırdı...Akrobatik hareketler yaparken babasını düşüren motosikletli kazada hayatını kaybetti

Önünü kaldırmaya çalışırken babasını düşürdüğü motosikletle ölüme gitti

DENİZLİ - Denizli'de akrobasik hareketler yaptığı sırada babasının düştüğünü fark etmeyen yarış motosikleti sürücüsü, 5 kilometre ileride tali yoldan ana yolan çıkan kamyona çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 20 ABU 753 plakalı motosikletiyle akrobasik hareketler yaptığı iddia edilen 31 yaşındaki Gökhan İşbakan, arkasında bulunan babası Turgut İşbakan'ı düşürdü. Durumu fark etmeyen oğul İşbakan, yaklaşık 5 kilometre ileride tali yoldan ana yola çıkan Tuncay Kayırlı idaresindeki 20 P 1118 plakalı komyona arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru paramparça olan İşbakan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İşbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İncelemem ekiplerinin çalışmalarının ardından İşbakan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan; 5 kilometre önceden oğlunun arkasından düşen babanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.