Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu

16.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:26
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberlerine göre DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde ahırda çıkan yangında çatı çöktü.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde ahırda çıkan yangında çatı çöktü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Cumayeri ilçesi Sırtpınar köyünde İbrahim Güleç'e ait ahırda elektrik kontağından başladığı düşünülen yangın, ahırın tamamını kapladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle ahırın çatısı, içerideki büyükbaş hayvanların üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, içerde bulunan 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.


Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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