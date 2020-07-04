Son dakika haberleri | Ağrı'da kanadı kırılan leylek tedaviye alındı
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Son dakika haberleri | Ağrı'da kanadı kırılan leylek tedaviye alındı

Son dakika habere göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde kanadı kırılan leylek tedaviye alındı.

04.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:11

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kanadı kırılan leylek tedaviye alındı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Sedat Zirek, akşam saatlerinde evine giderken sokakta duvar kenarında bir leyleğin uçamadığını fark etti.

Etrafı köpeklerle sarılı leyleğin yanına giden Zirek, kanadı kırık olan hayvana sahip çıkarak evine götürdü.

Yaralı leyleği bir gün misafir eden Zirek, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Eve gelen gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kanadı kırık yaralı leyleği Zirek'ten teslim alarak tedavi için Ağrı'ya götürdü.

Sedat Zeyrek, yaptığı açıklamada, yaralı leyleğe sahip çıktığı için mutlu olduğunu, en kısa sürede iyileşerek tekrar özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi.

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Son dakika haberleri | Ağrı'da kanadı kırılan leylek tedaviye alındı

Kaynak: AA

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