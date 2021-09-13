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Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri... Ağrı'da kışlık ot ve tezeklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Ağrı'da kışlık ot ve tezeklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ağrı merkeze bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Adıgüzel adlı vatandaşa ait kışlık ot ve sobalarda yakılmak için kullanılan tezeklerin bulunduğu alanda çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede ot ve tezek yığınını saran alevler mahallede korku ve paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar Ağrı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini aradı. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın sonucu yaklaşık 350 balya ot ve tezek küle döndü. - AĞRI

Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri | Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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