Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, mahallelerindeki yıpranan halı sahanın yenilenmesi için video çeken çocukların taleplerine kayıtsız kalmadı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, mahallelerindeki yıpranan halı sahanın yenilenmesi için video çeken çocukların taleplerine kayıtsız kalmadı.

Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir grup çocuk, mahallelerindeki halı sahanın yenilenmesi için çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Videoyu gören Belediye Başkanı Çöl, mahalledeki çocukları ziyaret edip halı sahada incelemede bulundu.

Çocuklara futbol ve voleybol topu hediye eden Çöl, ilçede çeşitli spor aktiviteleri yapılması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çocuklara mahalledeki halı sahanın yenilenmesi sözünü veren Mustafa Çöl şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu pazar günü ilimizdeydi. İl Değerlendirme Toplantısında Sandıklı'mıza büyük müjdeler vermişti. Bizler de toplantı sonrası bu müjdeleri sosyal medya hesabından paylaşmıştık. Sonra Fatih Mahallemizin çok kıymetli evlatları bir video çekerek, 'Başkanım, bu halı sahalardan birisini bizler de istiyoruz ya da bu yapılan halı sahanın baştan yenilenmesini istiyoruz.' dediler. Bizler de bugün 'Çocukları ziyaret ederek müjde verelim.' dedik. İnşallah çocuklarımız için güzel halı sahalar yapacağız. Hatta çocuklarımız kullansın diye olimpik yüzme havuzları da yapıyoruz. Farklı sporlar yapabilsinler diye yeni kapalı spor salonu yapıyoruz. İnşallah halı sahamız yenilenince de çocuklarla ilk maçı birlikte yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:32:15. #1.14#

title