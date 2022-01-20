PKK'nın Afrin'de düzenlediği terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetmiş, 19 sivil yaralanmıştı.

YARALI SAYISI DA ARTTI

Afrin'e 5 füzeyle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralıların sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi. Saldırıda, füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düşmüş, çok sayıda araç ve dükkanda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/ Ypg, gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye'nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısı gerçekleştirerek masum sivilleri hedef aldı. Eli kanlı terör örgütü, Tel Rıfat bölgesinden gerçekleştirdiği füze saldırısı ile ilk belirlemelere göre 4 sivil vatandaşı katlederken 20 kişiyi de yaraladı. Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor."

HATAY VALİLİĞİ: KOLLUK BİRİMLERİNCE GEREKLİ KOORDİNASYON SAĞLANDI

Hatay Valiliği de PKK/ Ypg'nin bugün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı: "20.01.2022 günü saat 15.30 sıralarında, PKK/ Ypg terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkezine yönelik 5 adet füze saldırısı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivil şahsın hayatını kaybettiği, sivil şahısların çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."