Son dakika haberleri! - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberi: - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

- Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Dükkanların yer aldığı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerinde gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ