Son dakika haberleri! - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı

30.01.2021 15:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:52

Son dakika haberi: - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

- Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Dükkanların yer aldığı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerinde gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

Son dakika haberleri! - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Feyza Aktan Caner Cindoruk Neslihan Atagül Yasemin Özilhan
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! - Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 18 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:52:07. #1.14#
title