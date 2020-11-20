Son dakika haberleri! Afgan uyruklu ailenin kaldığı çatı katındaki yangın korkuttu

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu ailenin kaldığı binanın çatı katında çıkan yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu ailenin kaldığı binanın çatı katında çıkan yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede büyük hasar meydana geldi.

Saat 23.30 sıralarında İncilipınar Mahallesi, İncilipınar Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, dairede oturan Afganistan uyruklu 5 kişi binayı terk etti. Apartmanda oturan diğer daire sakinleri de tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına 9 itfaiye aracı ile 15 personel müdahale etti. Çevrede panik ve korku yaratan yangın itfaiye görevlilerinin 1 saatlik yoğun çabası ile diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, yanan daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT