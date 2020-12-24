Tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı
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Tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı

24.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:31

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan kavgada inşaat sahibi tarafından tabancayla vurulan iki işçi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan kavgada inşaat sahibi tarafından tabancayla vurulan iki işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'ndeki inşaatın önünde inşaat sahibiyle işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine inşaat sahibi tabancayla ateş etti.

Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarılıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı
Tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı
Tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı
Tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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