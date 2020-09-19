Son dakika haberleri... Adıyaman'da Suriyeli aileler arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da Suriyeli aileler arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, Suriyeli iki aile arasından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Adıyaman'da Suriyeli aileler arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
19.09.2020 23:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:48

ADIYAMAN'da, Suriyeli iki aile arasından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah Ernürsi ve Mehmet Ernürsi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mahir ALAN
Mahir ALAN
DHA Editörü
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