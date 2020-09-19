Son dakika haberleri... Adıyaman'da Suriyeli aileler arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, Suriyeli iki aile arasından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, Suriyeli iki aile arasından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah Ernürsi ve Mehmet Ernürsi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA