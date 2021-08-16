Son dakika haberleri: Adıyaman'da şehit düşen jandarma personelleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Adıyaman'da şehit düşen jandarma personelleri anıldı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da şehit düşen jandarma personelleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... 16 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman Merkeze bağlı Dağ Kuyucak Köyü kırsalında Jandarmaya ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK tarafından yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan dört jandarma personeli şehadetinin üçüncü yılında mevlid-i şerifle anıldı.

16 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman Merkeze bağlı Dağ Kuyucak Köyü kırsalında Jandarmaya ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK tarafından yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan dört jandarma personeli şehadetinin üçüncü yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Adıyaman şehitleri için Yenipınar Camii'nde düzenlenen mevlit programına, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bazı kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan, Oğuzhan Tekerek ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Adıyaman'da şehit düşen jandarma personelleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Adıyaman'da şehit düşen jandarma personelleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:12:09. #1.15#

title