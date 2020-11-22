Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Gölbaşı ilçesinde iki binanın duvarları arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesinde iki binanın duvarları arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde binaların arasından köpek sesi duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaların duvarını balyozla kırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi