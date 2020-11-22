Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

22.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:51

Gölbaşı ilçesinde iki binanın duvarları arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesinde iki binanın duvarları arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde binaların arasından köpek sesi duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaların duvarını balyozla kırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Binaların duvarları arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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