Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
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Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)

Son dakika haberi: ARIZA YAPAN TRENİ İTMEK İSTERKEN KAZA YAŞANMIŞAdana'nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerindeiki trenin çarpıştığı, 2 makinistin yaralandığı kaza bölgesinde incelemeler sürüyor.

ARIZA YAPAN TRENİ İTMEK İSTERKEN KAZA YAŞANMIŞ

Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerindeiki trenin çarpıştığı, 2 makinistin yaralandığı kaza bölgesinde incelemeler sürüyor.

Hastaneye kaldırılan makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede incelemelerde bulunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "İki arkadaşımız neyse ki hafif yaralı durumda. Herhangi bir ölüm yaşanmadı. Çalışmalar sürüyor. Sanıyorum bakanımız da konuyla ilgili açıklama yapacaktır. Benim ilk aldığım bilgilere göre ise ilgili yük trenin arızalandığı ve arkasındaki diğer yük trenin seferin devam etmesi amacıyla onu iterken kazanın yaşandığı söyleniyor" dedi.

Yusuf KANTARLI/ POZANTI (Adana),


Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
Son dakika haberleri! Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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