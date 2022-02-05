Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA, Mutlu Güney - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Adana'da otoyolda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da otoyolda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Vasfi Kurt'un kullandığı 01 ACG 206 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen Recep Koşal idaresindeki 01 ESF 73 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ile Ayşe Koşal yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title