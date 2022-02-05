Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA, Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Adana'da otoyolda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da otoyolda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Vasfi Kurt'un kullandığı 01 ACG 206 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen Recep Koşal idaresindeki 01 ESF 73 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile Ayşe Koşal yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel