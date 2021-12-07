Son dakika haberleri... Adana'da trafik kazası: 2 ölü

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da kamyonun otomobile çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sarıçam ilçesi Kozan Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kozan'dan Adana istikametine gelen Hüseyin Kozan yönetimindeki 01 C 6025 plakalı kamyon, kavşakta Latife Gürbüz idaresindeki 01 ABL 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 5 metre kamyonun altında sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile Şener İbrahim Gürbüz hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan 2 kişinin cansız bedenlerini çıkartırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Polisin kazayla ilgili çalışması devam ediyor. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA