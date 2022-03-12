Son dakika haberleri | Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T.; Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T'nin çantasından silahını aldı. Eşine tehditler yağdıran G.T., çevreye ateş açtı. M.T. bunun üzerine KADES butonuna basarak polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgeye gelen ekipler M.T'yi ve küçük oğlunu bölgeden uzaklaştırdı. Çevreye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi. Yaklaşık 2 saattir G.T.'yi ikna çabaları sürerken şahıs aralıklarla çevreye ateş açmaya devam ediyor. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Polis memuru uzun uğraşların sonunda ikna edilebildi. - ANTALYA