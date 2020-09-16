Son dakika haberleri! Abe koltuğu devretti, Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga oldu Son dakika gelişmesine göre Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından iktidardaki LDP'nin yeni lideri olarak seçilen Yoshihide Suga, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Japonya'da mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından iktidardaki LDP'nin yeni lideri olarak seçilen Yoshihide Suga, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle aldığı sürpriz istifa kararının ardından, ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Pazartesi günü iktidar partisi LDP'nin (Liberal Demokrat Parti) liderlik seçiminde açık ara farkla ipi göğüsleyen ve başbakanlık koltuğunu garantileyen Yoshihide Suga, bugün mecliste yapılan bir olağanüstü oturumla ülkenin başbakanı seçildi. Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağ kolu olarak bilinen Suga'nın önümüzdeki saatlerde yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Halkın içinden bir portre çiziyor

1948 yılında Japonya'nın kırsal bir bölgesi olan Akita eyaletinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Suga, liseyi kendi memleketinde okuduktan sonra Tokyo'ya taşındı. 1973'te Hosei Üniversitesi'nden hukuk diploması almak için gece okuluna başladı. O dönem gidebileceği en ucuz üniversite olması nedeniyle bu okulu seçtiği bilinen Suga, okul masraflarını karşılayabilmek için ise bir karton fabrikasında çalıştı.

Politikaya ilk adım

Üniversiteden mezun olduktan sonra siyasete ilk adımını atan Suga, üst meclis seçim kampanyalarında çalıştı ve 11 yıl boyunca LDP'li Meclis Üyesi Hikosaburo Okonogi'nin sekreterliği görevini üstlendi. Kendi politik kariyerini inşa etmek üzere Ekim 1986'da bu pozisyondan istifa eden Suga, 1996'da Kanagawa 2. bölgesinden Temsilciler Meclisi'ne girdi.

Deneyimli isim

1996'dan bu yana alt meclis olarak da bilinen Temsilciler Meclisi'nde bulunan Suga, önceki Başbakan Abe'nin 2006 ile 2007 yılları arasındaki ilk döneminde İçişleri ve İletişim Bakanı olarak, Abe'nin 2012-2020 arası ikinci döneminde ise Baş Kabine Sekreteri olarak görev yaptı. Japonya siyasi tarihine en uzun süre Baş Kabine Sekreteri olarak hizmet eden politikacı olarak geçen Suga, sağ kolu olarak görev yaptığı Abe'nin istifa duyurusunun ardından 2020 LDP liderlik seçiminde adaylığını açıkladı. 394 LDP milletvekili ile 47 bölge temsilcisinin oy kullandığı seçimde LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'yı geride bırakan Suga böylece önce LDP Genel Başkanı, ardından da Japonya Başbakanı olmuş oldu.

Abe'nin politikalarını sürdürmesi bekleniyor

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'da önceki Başbakan Abe'nin deflasyonu yenmeyi ve ekonomik büyümeyi teşviği amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen politikasını sürdürmesi beklenen Suga'nın, bir diğer önceliğinin ise Covid-19 pandemisi ile mücadele olduğu biliniyor. LDP Genel Başkanı seçilmesinin ardından pandemiden etkilenen ekonomiye yönelik ek önlem sinyali veren Suga'nın, Japonya'nın ulusal güvenlik politikasını da kapsamlı bir şekilde ele alacağı tahmin ediliyor.

Veda eden Abe'den Suga'ya destek

Öte yandan görevi Suga'ya devreden Abe, bugün yaptığı açıklamada tüm Japon halkına ve kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Partisinin iktidarda olduğu süre boyunca ekonomiyi canlandırmak ve diplomasi yoluyla ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için elinden geleni yaptığını belirten Abe, halkla birlikte zorluklara göğüs germiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Japon toplumuna yeni başbakan Suga ve kabinesini destekleme çağrısı yapan Abe, kendisinin de yeni hükümeti desteklemeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi. - TOKYO

Kaynak: İHA