Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)
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Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)

06.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:11
Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)

Son dakika habere göre ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞAydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA  BULUNMUŞ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. 

A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.

Murat GÜRKAN- Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),


Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)
Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)
Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)
Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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