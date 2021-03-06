Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)

Edinilen son dakika haberine göre 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi.