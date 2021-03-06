Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)
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Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)

06.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:49
Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)

Edinilen son dakika haberine göre 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),


Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)
Son dakika haberleri | 92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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