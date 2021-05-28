Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
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Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti

Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BARTIN'ın Amasra ilçesinde, nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru Necati D. (46), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru Necati D. (46), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi. 

Olay, öğle saatlerinde, Amasra Kaymakamlığı girişinde meydana geldi. 24 yıllık polis memuru Necati D., nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D.'nin cansız bedeni, morga götürüldü. 


Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haberleri | 24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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