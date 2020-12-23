2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi
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2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi

23.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:50

Bayburt'ta dün çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban, pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Bayburt'ta dün çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban, pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayın ardından cinnet geçiren adamın daha önceden dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyünde dün meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Erdoğan Acar, velayeti annelerine verilen çocukları 8 yaşındaki Hatice Acar'ı ve 7 yaşındaki Mücahit Acar'ı vurarak öldürdü. Fail daha sonra intihar etti.

Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice ile Mücahit'in velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.

Olayın ardından cenazeler Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin bugün Yakupabdal köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili konuşan Erdoğan Acar'ın akrabası Esmani Yöndem, "Erdoğan'a köydeki ismi Garip'ti. Doğarken annesi vefat etmiş öksüz kalmıştı. Çobanlık yapıyordu. Bu olayın öncesinde dördüncü ayda silahla evini basıyorlar (eşinin yakınları). Abisini dövüyorlar. Garibi dövüyorlar. Eşini zorla evden alıp götürüyorlar. Jandarmaya bildiriyorlar. Gelip tutanak tutuluyor. Hastaneden darp raporu alıyorlar. Halen adamlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bu adamı devamlı tehdit ediyorlar. Adamda en sonunda kendi canına kıydı" şeklinde iddiada bulundu.

(İHA)

2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi
2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi
2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi
2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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