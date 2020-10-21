Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede
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Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede

21.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:03
Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede

Bir son dakika haberine göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, A.G. (17) adlı kızı takip edip, tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Zeki A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, A.G. (17) adlı kızı takip edip, tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Zeki A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen A.G.'nin, 100 metre mesafeyle kızı takip eden şüpheli tarafından taciz edildiği iddia edildi. A.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu taciz şüphelisinin, Zeki A. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Zeki A., polis ekiplerince olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın, 'kasten yaralama' ve 'parada sahtecilik' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Zeki A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede
Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede
Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede
Son dakika haberleri... 17 yaşındaki kıza taciz şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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