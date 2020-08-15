Son dakika haberleri: 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın
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Son dakika haberleri: 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın

Son dakika haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde, 14 bin saman balyasının olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Son dakika haberleri: 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın
15.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:28

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 14 bin saman balyasının olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Kozan ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki bir balya deposunda saat 17.00 sıralarında çıktı. Ali Abalı'ya ait depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine depoya gelen ekipler, yaptıkları söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında tarım aletlerinin de yandığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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