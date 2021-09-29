12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde meydana gelen olayda Ş.D. (12) , evlerinde amcasının oğlu Yasin D. (9) ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı.

9 YAŞINDAKİ KUZENİNİ KARNINDAN VURDU

Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi. Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.