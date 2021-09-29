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12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Karaman'da babasının tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki Ş.D., kazara tetiğe dokunması sonucunda 9 yaşındaki kuzenini karnından vurdu. Küçük çocuk kanlar içinde kalırken, silah sesleri üzerine çocukların yanlarına giden anne durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaralı çocuk yaşamını yitirdi.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde meydana gelen olayda Ş.D. (12) , evlerinde amcasının oğlu Yasin D. (9) ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı.

9 YAŞINDAKİ KUZENİNİ KARNINDAN VURDU

Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi. Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Son Dakika Haberleri
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