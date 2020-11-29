Son dakika haberi! Zonguldak'ta otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yapamayacak
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Son dakika haberi! Zonguldak'ta otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yapamayacak

29.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:05
Son dakika haberi! Zonguldak'ta otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yapamayacak

Son dakika haber... Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesi kararı alındığı bildirildi.

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesi kararı alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Aralık tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) il genelinde 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

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Yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebileceği belirtilen açıklamada, "Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada tedbirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının da karara bağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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