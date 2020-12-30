Son dakika haberi | Zonguldak'ta duruşma sonrası çıkan silahlı kavga davasının sanıklarına hapis cezası
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta duruşma sonrası çıkan silahlı kavga davasının sanıklarına hapis cezası

30.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:40
Son dakika haberi | Zonguldak'ta duruşma sonrası çıkan silahlı kavga davasının sanıklarına hapis cezası

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan ve yerel gazete çalışanının silahla yaralandığı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanık, 6 yıl 8 ay ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan ve yerel gazete çalışanının silahla yaralandığı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanık, 6 yıl 8 ay ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan K. ve Hakan K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hakan K'yi, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, Erkan K'yi ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine hükmetti.

Olay

Yakınlarının davacı olarak yer aldığı "basit yaralama" davasını takip etmek için 21 Şubat 2019'da Zonguldak Adliyesine gelen ve duruşma sonrası adliyeden ayrılmak isteyen yerel gazete çalışanı Selçuk K. ve yakınları ile karşı taraftakiler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K, silahla Selçuk K'yi yaralamış, arbedeyi sonlandırmak için adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açmıştı.

Olay yerinden kamyonetle kaçan Hakan K. ve 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. ile Erkan K. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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