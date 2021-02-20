Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

20.02.2021 04:18 | Son Güncelleme: 20.02.2021 04:32
Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

ZEYTİNBURNU'ndaki Topkapı Alt Geçidi'nde virajı alamayan otomobil devrildi.

ZEYTİNBURNU'ndaki Topkapı Alt Geçidi'nde virajı alamayan otomobil devrildi. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sürücü, iddiaya göre alkollü olunca, alkol metreyi üflememek için uzun süre polise direndi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Topkapı Tüneli, Zeytinburnu-Atatürk Havalimanı istikametinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 34 CKL 881 plakalı otomobilin sürücüsü Necdet G., Davutpaşa istikametinden, Atatürk Havalimanı istikametine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı sonra devrildi. Kaza sonucu sürücü Necdet G., otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen, itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için otomobilin ön camını kesti. İtfaiye erlerince otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, bir süre ambulansa binmemek için direndi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ

Alkollü olduğu ileri sürülen Necdet G., alkol metreye üflememek için polislere zor anlar yaşattı. Necdet G., yapılan alkol testinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Topkapı Tüneli'nde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazalı otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda virajı alamayan otomobil devrildi, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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