Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında bir aile mahsur kaldı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında bir aile mahsur kaldı. Aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3 katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu aile, dairede mahsur kaldı. Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evde mahsur kalanlar kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KORKU DOLU ANLAR; YANGINDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

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