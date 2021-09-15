ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA - Haberler
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ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADAAhmet YEŞİLMEN/ - ZEYTİNBURNU'nda Afganistanlı kadının eski kocası tarafından defalarca bıçaklanıp öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

Ahmet YEŞİLMEN/ - ZEYTİNBURNU'nda Afganistanlı kadının eski kocası tarafından defalarca bıçaklanıp öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmed T. ise yakalandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA
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Haber: ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA - Haberler
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