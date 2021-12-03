Son dakika haberi | Yüksekova polisi bir kilometre yürüyerek Emir'e sürpriz yaptı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Emir Kına için bir kilometre yürüyerek sürpriz yaptı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğine bağlı ekipler, 3 Aralık Dünya Engeller Günü nedeniyle günlerini özel gereksinimli çocuklara ayırdı. 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi özel gereksinimli Emir Kına'yı evinde ziyaret eden polis ekipleri, aileyle yakından ilgilendiler. Emir Kına'ya değişik hediyeler veren polis ekipleri, aile bireyleriyle çay içerek Kürtçe sohbet ettiler.

Emir'e sürpriz yapmak için evine gittiklerini ifade eden Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, "Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Amirliği ekipleri olarak bugün özel gereksinimli Emir Kına'yı evinde ziyaret ettik. Kendisine ve ailesine sürpriz yaptık, gayet güzel oldu. Bizde polis ekipleri olarak kendisine bazı hediyeler vererek yanında olduk" dedi.

Emir Kına'yın evinden ayrılan polis ekipleri, daha sonra özel gereksinimli çocuklar için pasta keserek onları ekip aracına bindirdi. - HAKKARİ