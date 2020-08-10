Son dakika haberi: Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı Son dakika güncel haberine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit polis memurları için bugün Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: DHA