Son dakika haberi: Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı

Son dakika güncel haberine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Son dakika haberi: Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı
10.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:06

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit polis memurları için bugün Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenleneceği belirtildi. 


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Kaynak: DHA

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