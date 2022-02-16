Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AA, Ömer Ertuğrul - Güncel
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Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta bir markette çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir markette çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi'ndeki marketten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi ile marketin kepengini kırarak yangına müdahale etti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Markette hasar oluştu.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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