Son dakika haberi... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı (2)
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre 'KEDİYİ FARK ETMEDİM'Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan arasında çamaşır makinesine konulan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan kedinin sahibi Necmiye Akbaba yaşananları anlattı.
ARTVİN (DHA) - 'KEDİYİ FARK ETMEDİM'
Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan arasında çamaşır makinesine konulan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan kedinin sahibi Necmiye Akbaba yaşananları anlattı. Evinde 5 kedi daha beslediğini söyleyen Akbaba, "Evde temizlik yaparken kirlileri makineye attım. O esnada kedi yorganın içine girmiş ben de fark etmeden makineye attım. Sonra makinedeki kediyi fark edince hemen durdurdum ama kapağı açamadım. İtfaiye geldi kapağı açarak kediyi çıkardı" dedi.Emirhan PEHLİVAN/BORÇKA, (Artvin),