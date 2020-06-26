Son dakika haberi: YKS'ye girecek öğrencilere özel şarkı Son dakika güncel haberine göre - YKS'ye girecek öğrencilere özel şarkı Uludağ Koleji müzik öğretmenleri Utku Serengil ve Gökhan Aydemir, söz, müzik ve aranjesi kendilerine ait bir şarkı yaparak YKS'ye girecek öğrencilere moral oldu.

- YKS'ye girecek öğrencilere özel şarkı

BURSA - Uludağ Koleji müzik öğretmenleri Utku Serengil ve Gökhan Aydemir, söz, müzik ve aranjesi kendilerine ait bir şarkı yaparak YKS'ye girecek öğrencilere moral oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında 27-28 Temmuz tarihlerinde üniversite giriş sınavlarına girecek olan öğrencilere motivasyon olması amacıyla yapılan şarkıya Uludağ Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğretmenleri de eşlik etti. Bestelenen şarkı, eğitim sürecindeki öğrencilere sınava hazırlanırken yaşadıkları zorlukları anlatırken sınavı başarıyla tamamlayabileceklerine destek olması amaçlandı.

Kaynak: İHA