Yeni aldığı kamyonun altına kaldı: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni aldığı kamyonunu tamir etmeye çalışırken altında kalan talihsiz sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni aldığı kamyonunu tamir etmeye çalışırken altında kalan talihsiz sürücü hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Yukarıhocalar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Mehmet Karabaş yeni aldığı kamyonuna çimento yükleyerek köye geldi. Kamyon köy girişinde arızalanınca yakınlarını arayıp yardıma gelmelerini istedi. Yakınları gelmeden tamire başlayan talihsiz sürücü hareket eden kamyonun tekerleklerinin altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken çimento yüklü kamyon ise dereye uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı. Evli ve 3 çocuk babası Karabaş'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Vedat Kılıç/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı