Son dakika haberi | Yayanın, TIR'ın altında kaldığı kaza kamerada
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Son dakika haberi | Yayanın, TIR'ın altında kaldığı kaza kamerada

02.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:35
Son dakika haberi | Yayanın, TIR'ın altında kaldığı kaza kamerada

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da kavşaktan dönen TIR'ın altında kalan Kamil A. (64) yaralandı.

ANKARA'da kavşaktan dönen TIR'ın altında kalan Kamil A. (64) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Ostim OSB Mahallesi'nde meydana geldi. 100'üncü Yıl Bulvarı ile Cevat Dündar Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan dönen Ramazan Ç. yönetimindeki 16 DS 1864 çekici ve 06 EY 4797 dorse plakalı TIR, bu sırada yoldan geçen ve kör noktada kalan Kamil A.'nın üzerinden geçti. Kazayı fark ederek araçtan inen Ramazan Ç., Kamil A.'nın TIR'ın altında olduğunu ve yaralandığı fark etti. Kamil A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 bacağı da kırılan Kamil A.'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, TIR şoförü Ramazan Ç.'nin ifadesini aldı.


Son dakika haberi | Yayanın, TIR'ın altında kaldığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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