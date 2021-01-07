Son dakika haberi... Yaşlı adam serada ölü bulundu
07.01.2021 19:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:29
Bir son dakika haberine göre Gümüşhacıköy ilçesinde 82 yaşındaki kişi evlerinin önündeki serada ölü bulundu.
Gümüşhacıköy ilçesinde 82 yaşındaki kişi evlerinin önündeki serada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumara Mahallesi Temiz Sokakta yaşayan Ahmet Temiz'i evde bulamayan yakınları Temiz'i aramaya başladı.
Evlerinin önünde bulunan serada Temiz'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirdi.
112 Acil Servis ekipleriyle seraya giren polis, Temiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Temiz'in cesedi otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci