Son dakika haberi: YAŞAR KEMAL, 7'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KÖYÜNDE ANILDI

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - YAZAR Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında, doğum yeri olan Osmaniye'nin Gökçedam, eski adıyla Hemite köyünde düzenlenen programla anıldı.

Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından, Yaşar Kemal Parkı'ndaki Kültür Evi önünde anma etkinliği yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yaşar Kemal'in özgeçmişinin anlatıldığı konuşma yapıldı. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak'ın sunumunda yapılan programın devamında ozanlar, bağlamaları eşliğinde Yaşar Kemal'e ait şiirlerden oluşan türküler seslendirdi. Şairler ise ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu.

Program, Yaşar Kemal'in ünlü romana isim olan İnce Memed Anıtı'na karanfiller bırakılması ve katılımcıların birlikte görüntü vermesi ile sona erdi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, 6 Ekim 1923'te Osmaniye'nin Hemite köyünde dünyaya gelen Yaşar Kemal'in asıl adının Kemal Sadık Gökçeli olduğunu belirterek, babası ve kendisi hakkında bilgiler verdi.