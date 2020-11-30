Son dakika haberi: Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden öldü
Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'de, park halindeki hafif ticari aracında çıkan yangını söndürmek isteyen Abdurrahman Salttürk (82), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR'de, park halindeki hafif ticari aracında çıkan yangını söndürmek isteyen Abdurrahman Salttürk (82), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Salttürk, evinin önünde park halinde bulunan 26 EV 963 plakalı hafif ticari aracına bindi. Salttürk'ün kontağı çevirmesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle araç yanmaya başladı. Hemen araçtan inen Salttürk, yangın tüpü bulmak için önce çevredeki dükkanlara koştu. Daha sonra bulduğu kovayla aracına su döken Salttürk, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Salttürk ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salttürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı