Son dakika haberi: Video oyunu salonundaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi: Video oyunu salonundaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da müşteri gibi geldikleri video oyunu salonunda oyun kolu çalan hırsızlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'da müşteri gibi geldikleri video oyunu salonunda oyun kolu çalan hırsızlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çankaya Ümitköy'de Arda Başaran'a ait salona gelen iki kişi, 40 dakikalığına oyun konsolu kiraladı.

Şüpheliler, oyun bitiminde kiraladıkları konsolun kollarını çaldı.

Kısa sürede olayı fark eden iş yeri sahibi Başaran, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin her birinin, değeri bin lira olan oyun kollarını ceplerine koyarak iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

Son dakika haberi: Video oyunu salonundaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberi: Video oyunu salonundaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberi: Video oyunu salonundaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Son Dakika Haberleri

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