Son dakika haberi | Venezuela'da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı

Venezuela'nın Anzoategui eyaletinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Venezuela'nın Anzoategui eyaletine bağlı Simon Bolivar kentindeki bir petrol boru hattında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle can kaybı yaşanmazken, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyalet Valisi Luis Jose Marcano yaptığı açıklamada, patlamanın kimliği belirsiz kişilerin boru hattını delmeye çalışması nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Patlama sonrasında bölgeye güvenlik birimlerinin sevk edildiği ve olay yeri çevresindeki yerleşimlerin tahliye edildiği belirtildi.

Alevlerin kilometrelerce mesafeden görüldüğü patlamanın maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına aldığı belirtildi.

(Serkan Bayar-İHA)