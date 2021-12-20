Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şanlıurfa Valiliğine ait koruma aracı Malatya'da trafik kazasına karıştı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliğine ait koruma aracı Malatya'da trafik kazasına karıştı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.45 sularında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönünden gelen Şanlıurfa Valiliğine ait M.A. yönetimindeki 63 BE 243 plakalı koruma aracı ile Yeşilçam Caddesi istikametinden gelen H.G. idaresindeki 44 EM 898 plakalı Hyundai marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memurlarından biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Son dakika haber... Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3'ü polis 4 yaralı

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

 Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title