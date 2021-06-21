Son dakika haberi! Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada
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Son dakika haberi! Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı.

Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir inşaatın önünde üzerine 4. katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4. katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı. 4. Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü. Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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