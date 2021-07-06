Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
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Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da, uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonda değişik uyuşturucu maddeleri ve silah ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyonda değişik uyuşturucu maddeleri ve silah ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 660 gr Metamfetamin, 62 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirildi.

4 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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