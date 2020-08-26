Son dakika haberi: Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadına 4,5 yıl hapis istemi
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Son dakika haberi: Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadına 4,5 yıl hapis istemi

Son dakika habere göre - Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadına 4,5 yıl hapis istemi Savcı, kaynar suyun silah sayılmasını istedi Ümraniye'de 14 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen kadın hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle...

26.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:14

- Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadına 4,5 yıl hapis istemi

Savcı, kaynar suyun silah sayılmasını istedi

İSTANBUL - Ümraniye'de 14 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen kadın hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, kız çocuğunun üzerine dökülen kaynar suyun silah sayılmasını istedi.

Ümraniye'de 21 Ocak 2020 tarihinde evlerine misafirliğe gelen I.T.'ninüstüne kaynar su dökerek yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan üvey anne Yasemin T.hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Kasıtlı olarak yaptı, şikayetçiyim"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur çocuk I.T.'nin ifadesine yer verildi. I.T.'nin ifadesinde şüpheli Yasemin T. ile babasının evli olduklarını, Ümraniye'de bulunan babasını ziyarete gittiğini, olay günü üvey annesi olan şüphelinin kendisini mutfağa çağırdığını ve bulaşıkları makineye dizmesini istediğini söylediği anlatıldı. Bulaşıkları yerleştirip tekrar odaya döndüğünü söyleyen mağdurun, üvey annesinin kendisini tekrar çağırarak 'tava bu şekilde konulmaz' dediğini, eline tavayı verdiğini, tavayı tekrar makineye yerleştirdiği sırada ocaktaki çaydanlığı alarak üzerine döktüğünü, olayı kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Bulaşıkları yerleştirirken şüphelinin elinin devamlı ocaktaki çaydanlığa gittiğini gördüğünü belirten mağdurun üvey annesi hakkında şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

Üvey anneden 'yanlışlıkla döküldü' savunması

Şüpheli Yasemin T.'nin ise ifadesinde, mağdurun bulaşıkları yerleştirdiği sırada eline çarptığını, elindeki çaydanlığın yanlışlıkla döküldüğünü anlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Raporu'nda mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı vurgulandı.

Kaynar suyun silah sayılması istendi

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde mağdurun üzerine kaynar su dökerek 'yaralama' suçunu işlediği belirtildi. Savcı, kaynar suyun silah sayılmasını isteyerek şüphelinin "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Son dakika haberi: Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadına 4,5 yıl hapis istemi

Kaynak: İHA

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