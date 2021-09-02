Son dakika haberleri! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı
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Son dakika haberleri! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Şensoy'un cenazesi bugün Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00'da Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı
Son dakika haberleri! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı
Son dakika haberleri! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı
Son dakika haberleri! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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