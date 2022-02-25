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Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Son dakika haberine göre Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti Uzun süredir korona virüs tedavisi gören Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

İSTANBUL - Uzun süredir korona virüs tedavisi gören Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti.

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayten Erman, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ayşen Gruda'nın da ablası olan usta sanatçı, rol aldığı Tosun Paşa, En Büyük Şaban gibi birçok unutulmaz filmle Türk izleyicisinin hafızasında yer etmişti.

Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Genel

Ayten Erman, Türk, Genel, Haberler

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